Bolsonarista, dono da Havan deseja “ótima administração” ao governo Lula

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, divulgou nota nesta sexta-feira (6) na qual deseja “uma ótima administração” ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a assessoria de imprensa da Havan, Hang decidiu se pronunciar para “combater fake news que vêm sendo espalhadas nas redes sociais” usando o nome do empresário e associando-o a atos antidemocráticos que questionam a vitória de Lula nas eleições do ano passado.

Apesar do posicionamento, a nota não cita o nome de Lula. “Quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros”, diz o texto.

Na mesma nota, ele também não menciona o nome de Bolsonaro, mas admite que “esteve na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais oportunidades”.

“Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais”, acrescentou.

O empresário ainda está com suas redes sociais bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Por esse motivo, nas últimas semanas ele utilizou os perfis da Havan para publicar um vídeo dizendo que em 2023 continuará “motivando e incentivando” seus clientes toda segunda-feira pelas redes sociais.

No ano passado, durante as eleições, Hang chegou a afirmar que deixaria o Brasil caso Lula vencesse a disputas à Presidência, mas depois mudou de ideia.

Veja a íntegra da nota da Havan:

“O empresário Luciano Hang tem se dedicado nos últimos meses à família e empresa, com foco nos clientes, colaboradores e fornecedores, que são os três pilares das lojas Havan, afinal de contas, sua responsabilidade é com os mais de 22 mil colaboradores.

‘Passadas as eleições e para acabar com as Fake News que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais oportunidades. Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais’, afirma Hang.”