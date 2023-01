Bolsonarista filmado ao destruir relógio de Dom João VI é preso

Histórico

Antônio Cláudio Alves Ferreira já tinha pelo menos três processos criminais na Justiça de Catalão e já foi preso duas vezes. Todos os processos relacionados a ele estão arquivados atualmente porque ele cumpriu as sentenças. Abaixo, veja os processos no Tribunal de Justiça de Goiás:

Ano de 2014: TCO art 147 (ameaça);

Ano de 2014: TCO art 147 (ameaça);

Ano de 2015: Processo envolvendo a propriedade de um automóvel;

Ano de 2017: prisão flagrante – art 33 (tráfico drogas).

De acordo com as sentenças, os processos por ameaça foram arquivados porque Antônio Cláudio fez acordo com uma das vítimas e, no outro processo, a vítima não compareceu à audiência. Mais abaixo, veja as passagens pela polícia em Goiás.