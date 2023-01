‘Bolsonaro do Acre’ preso em acampamento está detido no 4º BIS, em Rio Branco

Preso na tarde da última segunda-feira (9), o sósia do Jair Bolsonaro do Acre está detido no 4º BIS. Almicar Melo de Araújo, de 69 anos, foi preso enquanto o acampamento bolsonarista estava sendo desmontado em Rio Branco por ondem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outras nove pessoas também estão presas.

De acordo com a Superintendência da Polícia Federal, todos continuam encarcerados. Com uma idade avançada, apenas o idoso Amilcar está preso no quartel do Batalhão de Infantaria e Selva, sem motivo especificado.

O sósia do ex-presidente – como ele mesmo se intitula – ganhou visibilidade durante as eleições de 2022. Foi destaque durante a vinda de Michele Bolsonaro ao Acre. O juiz Federal responsável pelo caso se diz incompetente devido a espera de julgamento que será avaliado pelo STF. Os detidos esperam a audiência de custódia.

Após a decisão de Alexandre de Morais do Supremo Tribunal Federal (STF), cerca de 70 acampamentos bolsonaristas foram desfeitos em todo país.