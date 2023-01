Bruno Gagliasso diz que não sabia de preferência sexual da esposa; entenda

O ator Bruno Gagliasso,40, comentou a respeito de uma declaração da esposa, a apresentadora e atriz Giovana Ewbank sobre a própria sexualidade. O casal possui um relacionamento há 13 anos e tem três filhos: Bless de 7 anos, Titi com 9 anos e Zyan de 2 anos. Giovana afirmou que não estava dentro dos sonhos ter uma família, mas que aconteceu.

A atriz apresenta um podcast junto com Fernanda Paes Leme, intitulado “Quem Pode, Pod”, onde realiza entrevistas com convidados e já fez vários desabafos a respeito de sua intimidade. Recentemente, Gio revelou que é uma pessoa demissexual, ou seja só sente atração sexual caso haja algum envolvimento afetivo.

- Publicidade-

A denominação não tem vínculo com a identidade de gênero, ou seja, pessoas que se incluem no termo, pode ser atraídas pelo mesmo gênero ou o oposto, pelos dois ou mesmo não se importar com gênero de quem está se relacionando. A única coisa que classifica alguém ser demissexual é só conseguir ter intimidade com quem tem um vínculo prévio.

Giovana contou ainda que antes de se casar, só conseguiu se relacionar intimamente com quatro pessoas. “Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e… aqui e ali, e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências.”, afirmou a apresentadora no podcast em trabalha.

Bruno reagiu a declaração da esposa com bom humor. Para o jornal O Globo disse: “Achei divertido, achei engraçado pra cacete. Nem eu sabia. Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: ‘quer dizer que você é demissexual?’”. Na mesma entrevista, disse não se incomodar de nenhuma maneira sobre as confissões que a esposa faz no programa em que apresenta.

Nesse podcast, Gio falou que o casal faz terapia juntos e graças a isso, salvou o casamento dela. Apesar disso, ela enfatizou que cada casal tem a própria dinâmica e que essa solução pode não servir à outros casais. Pontuou ainda, que atualmente é difícil encontrar alguém ‘legal’ para se relacionar e ter uma família.