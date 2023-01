Cães da Polícia Civil do Acre capturaram mais de 50 kg de cocaína em um ano

A Polícia Civil no Acre finalizou o ano de 2022 de forma positiva em diversas áreas de combate a criminalidade, contando com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC/AC), que foi responsável em realizar ações como: fiscalização de encomendas, buscas e apreensões, abordagens em veículos, entre outras atividades.

O NOC/AC tem o apoio de 3 cães, sendo 2 em Rio Branco (Narco e Duke) da raça Labrador e 1 em Cruzeiro do Sul (Gana) da raça Belga Mallinois.

Segundo dados fornecidos pelo Núcleo, durante o ano de 2022 os cães atuaram em mais de 100 operações atendendo 11 cidades acreanas, sendo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Plácido de Castro, Brasiléia, Assis Brasil, Acrelândia, Bujari, Capixaba e Xapuri.

As ações renderam durante todo o ano e contou com a apreensão de mais de 50 quilos de cocaína, 29 quilos de maconha, 1.322 pílulas de cytotec e 9 quilos de skunk.

Segundo o coordenador, o delegado de Polícia Civil, Igor Brito, os trabalhos envolvendo os cães são realizados diariamente em locais estratégicos. “Os cachorros são levados para agências de transportes de cargas, rodoviárias e caminhões cegonhas para farejar entorpecentes. Outro detalhe é que os animais também participam em situações pontuais, como barreiras em estradas e no cumprimento de mandados de busca e apreensão”, informou.

Neste ínterim as ações desenvolvidas pelo NOC/ AC foram bastante positivas, já que os agentes realizam um empenho para o adestramento dos cachorros, além da dedicação dos próprios animais que tornam possível as ações policiais terem êxito.

Brito reitera que “queremos dar continuidade em 2023, aprimorando ainda mais os trabalhos desenvolvidos com os cães e sempre dar uma resposta enérgica para sociedade acreana, no que tange ao combate às drogas”, finalizou.