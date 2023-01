Caipirinha de morango com chopp: acreana ensina o melhor drink do fim de semana; confira

Um clássico drink brasileiro, a caipirinha de morango com chopp é uma das variações mais apreciadas da tradicional versão da bebida com limão. Econômica, fácil de preparar, docinha, uma delícia! A caipirinha de morango com chopp Altaneira é uma delícia para quem gosta de um drink frutado e doce.

A dica da influenciadora acreana é uma boa para reunir os amigos em casa em um happy hour. Fazer caipirinha de morango com chopp Altaneira vai deixar seu fim de semana mais leve, descontraído e saboroso.

Vamos, hoje, aprender a preparar passo a passo essa versão da famosa bebida alcoólica brasileira. De acordo com a influenciadora acreana Emilly Aguiar, o resultado é incrível. Confira em seguida!