Caixa tem inscrições abertas para vagas de estágio; confira

Atenção, estudantes! A Caixa Econômica está com inscrições abertas para vagas de estágio. O novo edital foi divulgado e traz oportunidades para estudantes de diferentes perfis.

Entre as vagas, há para estudantes do ensino médio, Educação de Jovens e Adultos – EJA, ensino técnico e ensino superior.

Quem pode participar do Estágio Caixa?

Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação conforme Anexo I do edital;

Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na CAIXA, exceto pessoas com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Que não possuam restrições cadastrais que impeçam a abertura de conta para recebimentos dos valores de bolsa estágio e auxílio transporte.

Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, conforme previsto no § 5º do Art. 7º da Resolução n. 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação);

Além destes requisitos, é preciso estar atento ao período em que o estudante está.

Os estudantes do nível superior devem estar

a) 3º semestre para os cursos com duração de 3 anos ou 3 anos e meio;

b) 5º semestre para os cursos com duração de 4 ou 5 anos.

Já os alunos do nível médio devem:

a) Obrigatório ter no mínimo 16 anos completos;

b) A partir do 1º ano do ensino médio ou da educação profissional técnica de nível médio

Quais os cursos?

Para os níveis técnico e superior, a distribuição de vagas é para alunos dos seguintes cursos:

Nível técnico

Técnico em Comércio

Técnico em Contabilidade

Técnico em Finanças

Técnico em Logística

Técnico em Marketing

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Serviços Públicos

Segurança do Trabalho

Técnico de Administração

Técnico em Seguros

Técnicos em vendas

Nível superior

Engenharia Agronomia/agrícola

Pedagogia

Psicologia

Serviço Social

Ciências Sociais

Ciências Políticas

Direito

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Ambiental

Engenharia em Telecomunicações

Onde se inscrever e quais os benefícios?

As inscrições já estão abertas e são recebidas pelo site do CIEE. O período vai até 24 de fevereiro. Durante este prazo também deve ser realizada a prova pova online, até as 12h (horário de Brasília) , incluindo sábados, domingos e feriados..

Para os estagiários da Caixa é oferecida bolsa-auxílio conforme a escolaridades. Os valores são:

Ensino médio/técnico:

R$ 400 – 4h/dia – 20h/semanais

R$ 500 – 5h/dia – 25h/semanais

Ensino superior:

R$800- 4h/dia – 20h/semanais

R$1.000 – 5h/dia – 25h/semanais

Mais o auxílio-transporte: R$130 por mês.