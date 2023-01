Câmara de Feijó ganha aumento de 10% nos salários de todos os servidores

O prefeito do município de Feijó Kiefer Cavalcante (PP) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (05), um decreto que autoriza aumento de 10% sobre o salário base dos servidores da Câmara Vereadores.

De acordo com o texto, o aumento contempla os servidores dos três primeiros grupos e ocupantes de cargos de Diretor de Departamento de Compras, chefe de Departamento de Compras e controlador interno.

A decisão tem efeito retroativo e vale desde o primeiro dia do ano e a conta será paga por dotações orçamentárias do legislativo.