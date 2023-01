Canal Combate 2023; confira na íntegra a programação completa

ONE Friday Fights 1

20 de janeiro de 2023, às 9h30 (de Brasília), em Bangkok (Tailândia)

CARD DO EVENTO:

Peso-casado até 63,5kg: Seksan OR. Kwanmuang x Tyson Harrison (muay thai)

Peso-leve: Richard Godoy x Alexy Lyapunov (MMA)

Peso-galo: Muanthai PK. Saenchai x Mavlud Tupiev (muay thai)

Peso-leve: Josh Hill x Keivan Soleimani (muay thai)

Peso-mosca: Akihiro Fujisawa x Colton Kielbasa (MMA)

Peso-mosca: Angelos Giakoumis x Mohammad Sadeghi (muay thai)