Cantor sertanejo é morto com 20 tiros na frente da noiva, em Manaus

O cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi morto a tiros na quarta-feira (4) em Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Segundo nota da Polícia Civil do Amazonas, a vítima estava com sua esposa na residência da sogra, onde foi questionado sobre uma bolsa e uma arma pelo autor do crime.

Ao negar saber onde os itens estavam, Igor teria sido atingido por pelo menos 20 tiros.

Testemunhas afirmaram aos policiais que o cantor foi abordado por suspeitos que chegaram em um carro branco.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que mantém informações adicionais sobre o caso em sigilo.