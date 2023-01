Cantora acreana faz mistério sobre novo projeto: “Gostaria de contar, mas não posso”

Camile Castro está cheia de planos e novidades em 2023! A cantora acreana empolgou os fãs ao fazer mistério nas redes sociais sobre um novo trabalho. Sem muitas dicas, em uma foto misteriosa, a acreana só fala que gostaria de falar sobre o novo projeto, mas ainda não pode.

Na legenda, a cantora escreveu: “É tanta coisa boa acontecendo… Tanta novidade que eu gostaria de contar, mas ainda não posso!!🙏🏼🙌🏼 Por enquanto vou agradecendo a Deus, aos amigos e a todos os fãs por tanto carinho comigo. 🤩🥲 Obrigada!!❤️ Vcs são incríveis!!😍 #aguardemnovidades”

Recentemente, Camile compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo e fotos no Boris Studios com o produtor e músico Renato Farias. No encontro, um novo trabalho misterioso da acreana foi criado e pelo que tudo indica, em breve será divulgado.

Veja fotos de Camile Castro apresentações da cantora acreana nas redes sociais: