Carnaval em Rio Branco: Bloco da Base terá programação de grande estilo e alegoria

Este ano, o carnaval de Rio Branco será comemorado em grande estilo, de forma presencial. Os preparativos já estão a todo vapor e o Bloco da Base não poderia ficar de fora dessa grande festa, uma vez que a capital ficou sem carnaval popular por dois anos consecutivos por conta da pandemia da Covid-19.

Se comparado ao ano passado, o carnaval de Rio Branco teve festas privadas com preços que variavam de R$30 a R$200 reais por pessoa. Este ano, será presencial e gratuito, aberto para todo o público interessado que deseja prestigiar. Além disso, o samba enredo do Bloco da Base será O Santo Guerreiro São Jorge.

Segundo Elaine Rodrigues, carnavalesca do bloco Sambase, o bloco sempre buscou inovações. “Desde quando entrei, o Sambase tem o maior e o mais alto carro de desfile, comissão de frente comandada pelo coreógrafo Richard. Além disso, vem muitas novidades neste ano, que serão conferidas na avenida por todos vocês”, declara.

Elaine está no bloco da base desde 2016. Ela relata que foi amor à primeira vista e, por isso, participa até hoje, mesmo com dificuldades, perdas irreparáveis e também grandes alegrias.

“Um bloco de carnaval de comunidade e sempre sem fins lucrativos. Os membros vivem na correria e todos tentam conseguir doações para fazer uma brincadeira séria e com bastante alegria, sempre fazemos tudo juntos de mãos dadas, até porque é impossível fazer algo sozinha”, relata.

“O que sinto não é o suficiente para expressar com palavras, dá um frio na barriga, o arrepio corre pelo corpo, a emoção sai do coração como uma explosão de fogos de artifício, os olhos já enchem de lágrimas porque me vem na memória muitas saudades e não há como dizer o que sinto. Só sei que é emoção pura”, finaliza.

Quer participar e sentir esta emoção? Os ensaios acontecem segunda a sexta-feira no Bairro da Base, das 17h às 22h, com o bloco Sambase e bateria pancada.