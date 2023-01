Catadora que passou faixa para Lula sofre ataques por ter fotos na Europa

A catadora de recicláveis do Distrito Federal Aline Sousa, de 33 anos, responsável por colocar a faixa presidencial no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a posse , sofreu ataques preconceituosos no Instagram ao longo desta semana. Em mensagens agressivas, usuários da rede social questionaram o motivo de Aline ter viajado à Europa em abril.

Na quarta-feira (4), Aline divulgou um vídeo contando sobre suas experiências no exterior. Ela disse que a visita à Itália aconteceu para que pudesse conhecer a metodologia de lixo zero aplicada no país.

“A nossa missão lá foi para a gente conhecer, se aprofundar nas metodologias e na implantação no sistema de Lixo Zero. No Brasil, a gente ainda está muito atrasado nesta questão do avanço e da valorização da reciclagem”, explicou.

Uma das fotos da publicação de Aline na Itália, que gerou comentários agressivos. — Foto: Divulgação/Redes sociais

A catadora comentou ainda que o intercâmbio foi feito graças ao apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), do Sindicato e Organização das Cooperativas do Distrito Federal e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Além disso, Aline revelou que a viagem foi viabilizada pela deputada federal Bia Kicis (PL). Ou seja, a viagem não foi financiada por ela.