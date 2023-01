Chacina: corpo encontrado em cativeiro estava degolado dentro de cova rasa

O corpo encontrado nesta quarta-feira (18/1) no local que serviu de cativeiro para abrigar Renata Juliene Belchior, 52, e Gabriela Belchior de Oliveira, 25, respectivamente sogra e cunhada da cabeleireira Elizamar da Silva está degolado. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) confirmou que o cadáver desmembrado é do sexo masculino e, aparentemente, foi degolado.

A pessoa deve ter morrido aproximadamente entre 4 e 10 dias.

O corpo foi achado no fim da tarde desta quarta por cães farejadores. Antes, agentes da Polícia Civil do DF (PCDF) chegaram a cavar cerca de 50cm, mas não haviam encontrado nada.

Chacina passo a passo – Google My Maps

O endereço fica numa residência do Vale do Sol, entre o Vale do Amanhecer e o Araponga, em Planaltina. Ainda não se sabe de quem seria o corpo.