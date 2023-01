Chacina de família: mais 2 suspeitos são detidos nesta 3ª pela PMDF

Mais dois suspeitos de participação na chacina que envolve o desaparecimento de 10 pessoas de uma mesma família do Distrito Federal foram detidos na noite desta terça-feira (24/1). Os dois, um adulto e um adolescente de 17 anos, foram apresentados na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), por volta das 21h.

Eles chegaram à unidade da Polícia Civil do DF (PCDF) após a Polícia Militar do DF (PMDF) receber uma denúncia anônima de que os dois estariam dentro de um apartamento, no Itapoã.

- Publicidade-

Em depoimento informal aos PMs, o menor disse confessou ter recebido R$ 2 mil e, depois, ganharia mais R$ 3 mil “de comparsas” para ajudar no cometimento dos homicídios. Ele, no entanto, não detalhou quem seria esses comparsas e nem quais das vítimas teria tirado a vida.

Já o adulto preso negou qualquer envolvimento com a chacina e alegou que estaria apenas na companhia do adolescente na hora em que os PMs deram voz de prisão.

Veja a chega dos suspeitos à delegacia: https://content.jwplatform.com/previews/wTDoByzS

Três homens acusados pelo crime já estavam presos. Carlomam dos Santos Nogueira, 26 anos, considerado o quarto suspeito, segue foragido. Durante as apurações, a PCDF localizou impressões digitais de Carlomam no cativeiro e no carro de uma das vítimas.