Chacina de família: suspeito conta como foram as mortes

Aos policiais, Horácio disse que foi contratado por Thiago para “dar um susto” em Elizamar. Ele contou que no dia 12 de janeiro estava na chácara da família, na região do Paranoá, junto com Thiago (marido da cabeleireira) e Gideon Batista de Menezes, também preso pela polícia.

Leia mais no G1.