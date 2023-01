STF manda soltar irmã de ex-governadora do Acre, e sósia de Bolsonaro segue preso

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concluiu as análises dos processos dos envolvidos nos ataques terroristas em Brasília, do último dia 08 de janeiro.

A acreana Michela Lacerda, havia sido detida em Brasília após envolvimento nas manifestações antidemocráticas. Segundo decisão de Moraes, ela foi solta e já pode retornar ao Acre. Lacerda foi candidata a deputada federal em 2018, pelo PSL, antigo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes também analisou os processos dos presos que se recusaram a deixar o acampamento bolsonarista, em frente ao 4 BIS, em Rio Branco. Em relação a esses acreanos, dos 9 presos, o ministro decidiu que 5 deverão continuar presos, desta vez, em regime preventivo. São eles: Amilcar Melo de Araújo, conhecido como “Bolsonaro acreano”, Alan Fonseca de Oliveira, Edson Fernandes Souza da Silva, Silas Januário Lima e Ivanete vitalli.

Apenas uma acreana teve liberdade concedida: Moema Anute de Lima Carioca, irmã da ex-governadora do Acre, Iolanda Fleming. Ela deverá cumprir pena com uso de tornozeleira eletrônica.

O três envolvidos restantes não aparecem na lista dos casos analisados por Alexandre de Moraes na última sexta-feira (20). A lista dos nomes dos acreanos está disponível no site do Superior Tribunal Federal.