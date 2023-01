Cineasta oferece oficina gratuita sobre cinema e direitos humanos em Rio Branco

O cineasta Sérgio de Carvalho irá ministrar uma oficina gratuita com o tema “Inventar com a Diferença Cinema e Direitos Humanos”, entre os dias 30 de janeiro a 11 de fevereiro, das 18h30 às 22h, no Saci Filmes, localizada na rua Hechem Farhat, 35, e aos sábados no Parque Capitão Ciríaco.

As inscrições estão abertas até o dia 26 de janeiro.

A oficina é uma introdução à linguagem cinematográfica para aqueles que se interessam pelo audiovisual por meio de aulas práticas e expositivas. A metodologia apresentada será da Universidade Federal Fluminense, do laboratório audiovisual do curso de Cinema, tendo como focos principais o meio ambiente, educação, arte e cidadania.

Sérgio de Carvalho dirigiu “Noites alienígenas”, filme acreano que foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado 2022, em que recebeu seis troféus, incluindo melhor filme e melhor ator.

Para mais informações acesse [email protected].