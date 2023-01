Ciro Gomes elogia entrada de Marina no Governo Lula, diz imprensa nacional; veja o que ele disse

O ex-ministro e candidato à presidência nas últimas eleições, Ciro Gomes (PDT) teria elogiado o presidente Lula pela escalação de Marina Silva para cuidar da pasta do Meio Ambiente. A informação repercutiu no IG, através da coluna do jornalista Daniel Cesar.

De acordo com a publicação, para amigos, ele revelou acreditar na competência de Fernando Haddad (PT) para tocar a economia “e que torce para Marina Silva (Rede) não se decepcionar e conseguir levar adiante os projetos de Meio Ambiente”.

A coluna conta que Ciro ainda não decidiu o que pretende fazer nos próximos anos e nem se vai mesmo abandonar a vida pública. “Com seu partido compondo a base de Lula, seu plano de fazer oposição foi por água abaixo”, diz a coluna.