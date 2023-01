Ciúme e desavenças: os bastidores do fim de Rafa Kalimann e José Loreto

O fim do namoro de Rafa Kalimann e José Loreto foi marcado por ciúme excessivo, por parte dele, e algumas desavenças – as típicas brigas de casal. Não houve traição.

Esta coluna de Splash, que publicou com exclusividade o fim da relação, traz agora os bastidores do ex-casal que, mesmo após algumas discussões, começaram 2023 juntos, registrando o momento nas redes sociais. No entanto, após uma conversa final recente, decidiram que seguiriam caminhos diferentes. Nem ela, e nem ele, gostariam que o término chegasse aos fãs e imprensa.

Rafa e Loreto, que se aproximaram após participarem do “Domingão com Huck”, eram “química pura”. Os dois sempre pegaram fogo juntos, e isso fez com que a paixão ganhasse força, e assim assumiram o namoro.

Logo, segundo fontes da coluna, os dois começaram a ter alguns desentendimentos. Loreto cobrava de Rafa, tinha ciúme, e ela tentou ajustar a relação, mas decidiu que não estava mais se encaixando no namoro.

Enquanto cobrava de Rafa, Loreto passou a ter atitudes mais “soltinhas”, com festinhas até altas horas, postagens nas redes sociais consideradas “provocativas”, e isso tudo foi fazendo com que a relação esfriasse.

A viagem de Rafa para Salvador serviu como uma reflexão, segundo uma pessoa próxima da influenciadora. Ela lá, ele no Rio de Janeiro, e as desavenças aumentaram. Como ano novo pede vida nova, a atriz e apresentadora terminou o namoro.

Os dois não pretendem se manifestar sobre o término e não apagaram as fotos românticas.