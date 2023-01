Clima quente com sol e chuvas: confira a previsão do tempo desta semana

O clima até o próximo domingo (15) deve ser quente, com sol e nuvens, de acordo com as previsões feitas pelo pesquisador Davi Friale.

A estimativa para chuvas nesta semana é baixa, mas podem ser registradas de forma passageira . Friale ressalta que, com estas condições, há chances dos níveis dos rios baixarem.

Nas microrregiões do Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima será quente e com nuvens. A temperatura deve oscilar entre 22º e 34º C. No centro oeste do Acre, como, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com possibilidades de chuvas, mas leves e passageiras.

Davi Friale destaca também que as temperaturas destas microrregiões não serão diferentes do leste e sul do Acre, variando entre mínima de 22º e 25ºC, e a máxima entre 32° e 35°C, durante toda a semana.