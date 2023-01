Com cirrose hepática, cantor acreano Rhaylander faz campanha para custear tratamento

Com nome de batismo Raimundo Nonato, o cantor acreano Rhaylander (também conhecido como Isaias e Curica), embalou grandes bailes por todo o Acre nas décadas de 70, 80 e 90. O tempo de glória nos palcos passou e hoje o cantor sofre com uma cirrose hepática.

Diante da situação delicada de saúde, amigos do cantor iniciaram uma campanha para custear parte do tratamento e exames que foram solicitados com urgência.

“Para custear algumas das tantas despesas de seu tratamento, é a única chance de continuar lutando pra sobreviver. Quem puder, ajude-o com qualquer valor. Que Deus abençoe A todos”, diz um trecho do pedido de ajuda feito pelos amigos.

Para quem puder ajudar, o PIX é o CPF 079.252.712-72, em nome do próprio Raimundo Nonato.