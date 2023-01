Com doações de Weverton e empresas, Lar Vicentino consegue manter estoque para cuidar de idosos

O Lar Vicentino, em Rio Branco é uma entidade destinada a abrigar idosos carentes ou em situação de abandono. No ano de 2022, a instituição passou por algumas dificuldades com o estoque de alimentos e produtos de higiene e limpeza. No final de dezembro, o abrigo recebeu doações e ajuda da comunidade, de empresas privadas e também do goleiro Weverton, que após jogar pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar, retornou ao Acre e fez diversas ações solidárias.

Com o Natal em dezembro de 2022, diversas empresas privadas, como por exemplo, a Energisa e Sicoob, fizeram doações, bem como a comunidade da capital e até mesmo pessoas de outros municípios. A Universidade Federal do Acre (Ufac) também fez parte das ações, contribuindo com presentes e voluntários para a ceia interna da organização.

O goleiro Weverton, acreano que participou da Copa do Mundo do Catar, visitou o local e fez doação de alimentos. Ele participou do Jogo Solidário entre Amigos do Ninho com ex-atletas do Juventus e da Pelada Cafezar e fez arrecadações, que foram divididas entre várias instituições como o Lar Vicentinos e o Educandário Santa Margarida.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), encaminhou R$50 mil de recursos. A providência foi tomada mediante o conhecimento do baixo estoque de alimentos do Lar Vicentino. O prefeito Tião Bocalom firmou esse convênio também para 2023 e disse se comprometer com a causa.

A equipe do Lar Vicentinos contou em entrevista ao ContilNet que graças a essas campanhas, atualmente o estoque está cheio, mas que toda doação é bem-vinda e vai ajudar os 47 idosos residentes.

As maiores necessidades em alimentação são para: carnes em geral, massa para mingau e leite; para produtos de higiene: fraldas geriátricas, talco, lenços umedecidos, desodorante e shampoo; para produtos de limpeza: água sanitária, sabão em pó e saco de lixo.

As doações podem ser feitas de forma presencial mas tem a opção de entrar em contato com a organização caso não tenha a possibilidade de levar os itens até o local, os números para contato são: 3227-8531 / (68) 9 9928-6220. E ainda, a contribuição pode ser feita pelo pix 04090791000149 (CNPJ).