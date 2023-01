Com gol nos acréscimos, Palmeiras bate América e é campeão da Copinha

O Palmeiras é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (25/1), o Verdão bateu o América-MG no Canindé por 2 x 1. Ruan Ribeiro, artilheiro da Copinha com nove gols, abriu o placar na primeira etapa, Renato Marques fez de pênalti antes do intervalo e, nos acréscimos, Patrick desviou de cabeça após cruzamento e garantiu o segundo título da história do Alviverde na Copinha.

A conquista sela uma campanha com 100% de aproveitamento do Palmeiras, que garante o título pelo segundo ano consecutivo. Em partida movimentada, o Coelho deu trabalho para a equipe paulista. Apesar da movimentação, o time mineiro não aproveitou as oportunidades que teve. Na melhor jogada do time paulista, aos 17 minutos, o Palmeiras abriu o placar após jogada de Vitinho, que tocou para Ruan Ribeiro completar. - Publicidade- No fim da primeira etapa, de pênalti, Renato Marques recolocou o América-MG na partida deixando tudo igual. O gol animou o Coelho, que durante quase todo o 2º tempo, pressionou o Palmeiras, na partida mais difícil para a equipe Paulo Victor Gomes. No entanto, os meninos da Academia mostraram solidez e conseguiram manter tudo igual no placar. Faltando poucos minutos para o apito final, após uma verdadeira blitz palmeirense, Patrick aproveitou a sobra e garantiu o título do Verdão. FICHA TÉCNICA Plmeiras 2 x 1 América-MG PALMEIRAS: Aranha; Edney, Henri, Talisca e Gustavo Mancha (David Kauã); Léo (Patrick), Pedro Lima e Estevão (Gilberto); Vitinho, Kevin e Ruan Ribeiro (Thalys). Técnico: Paulo Victor Gomes. AMÉRICA-MG: Cássio; Samuel, Jonathan (Rafa Barcelos), Júlio e Paulinho (Yago); Breno (Heitor), Matheus Henrique (Jurandir) e Theo (Kanté); Adyson, Luan Campos e Ricardo Marques. Técnico: Mayron César. GOLS – Ruan Ribeiro, aos 17, e Renato Marques, aos 41 minutos do primeiro tempo. Patrick, aos 47 do segundo. ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos. CARTÕES AMARELOS – Luan Campos e Theo (América-MG) e Pedro Lima e Estêvão (Palmeiras). PÚBLICO – 17.552 torcedores. RENDA – R$ 683.610,00. LOCAL – Estádio do Canindé.