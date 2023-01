Comece o ano diminuindo o estresse; saiba os benefícios do ioga

O yoga é considerado uma atividade física, que trabalha com o emocional e o físico, aumentando a força, o equilíbrio e a resistência de quem pratica, além de diminuir o estresse.

Para muitos, o yoga é considerado uma filosofia de vida, que trabalha com técnicas para se tornar mais saudável. Dentre essas, as mais comuns são: posturas meditativas, posturas culturais, posturas de relaxamento, exercícios respiratórios e a meditação, que auxilia tanto na concentração como no desenvolvimento do autoconhecimento.

A professora de yoga Hallina, conheceu o exercício pelo seu pai, quando retornou do Rio de Janeiro para Rio Branco, durante suas férias do mestrado. Ele lhe presenteou com um livro de yoga, e nele estavam marcados alguns exercícios para que Hallina pudesse fazer e praticar para melhorar sua tendinite.

Hallina Salles acredita que o yoga tem como objetivo ajudar a desenvolver equilíbrio, ter uma vida mais leve e feliz, cultivando vitalidade e resiliência no corpo e na mente. “Quanto mais você treina a sua respiração, o seu físico e o seu pensamento, mais você desenvolve as suas emoções, a sua concentração, força, flexibilidade e autocontrole”, explica.

Com as aulas presenciais no Personal Yoga e aulões com alunos do Rio de Janeiro, notei que é evidente o quanto o aluno se concentra muito mais em si quando está sozinho. Sem distrações ou comparações a sua volta. Pois melhora suas percepções, por já está praticando em ambiente seguro, seja no seu quarto, casa, varanda, escritório, consultório e trabalho.

Para ela, o yoga é uma prática física e mental, que abrange a saúde e o bem-estar, além de visar a longevidade. Os inúmeros benefícios são: desenvolver o condicionamento físico, ajuda a reduzir dores, evitar lesões, trazendo força, flexibilidade, mobilidade, equilíbrio, resistência, além de ajudar a dormir melhor, reduzir o estresse, melhora a concentração, o foco, traz disposição, autoestima e desenvolvimento de bem estar no modo geral.