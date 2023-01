Concurso Banco do Brasil: TCU recomenda novo edital para PcD’s

Um novo concurso Banco do Brasil pode ser realizado para provimento exclusivo de oportunidades para pessoas com deficiência.

A determinação parte de decisão Tribunal de Contas da União (TCU), que aponta a necessidade do aumento do quadro de servidores PcD.

De acordo com a lei de cotas (nº 8.213), empresas com mais de mil funcionários devem ter, no mínimo, 5% dos cargos ocupados por pessoas com deficiência. No banco, atualmente, esse percentual é de 1,84%.

Além disso, o BB também fica comprometido a divulgar informações atualizadas sobre o total de postos de trabalho, com o quantitativo de PcD em cada um deles.

“A meu ver, havendo concurso específico para PcDs, além de se direcionar esforços reais e factíveis à realização do comando constitucional, não se criam expectativas de direito em terceiras pessoas não alcançadas pelo edital destinado a PcDs”, disse relator, ministro Aroldo Cedraz.

Edital concurso Banco do Brasil

Está em andamento um novo concurso Banco do Brasil, que oferta 6 mil oportunidades destinadas para cargo o de Escriturário, de nível médio.

As vagas são divididas entre as funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia, entre imediatas e em cadastro reserva, sendo:

Agente Comercial: 2.000 imediatas + 1.000 CR

Agente de Tecnologia: 2.000 imediatas + 1.000 CR

As inscrições podem ser realizadas pelo site da banca Cesgranrio, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 50. Para saber o passo a passo de como se inscrever, clique aqui!

As remunerações iniciais oferecidas foram estipuladas no valor de R$ 3.622,23 mais benefícios e os ganhos podem passar os R$ 9 mil.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, marcadas para serem aplicadas no dia 23 de abril de 2023.

