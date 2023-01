Concurso do Iapen: Governo dá novos detalhes de etapas do certame no Acre

Na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Estado (DOE), o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) estabelece os critérios das etapas de provas de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico, que compõem a segunda fase do concurso para contratação de servidores.

O concurso foi confirmado quando a Secretaria de Estado de Administração publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a contratação do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) para realização do novo concurso público do Iapen.

A publicação foi feita no dia 12 de janeiro. O certame terá vagas de nível médio e superior, incluindo o cargo de Agente Penal.

Segundo a portaria publicada, o exame psicotécnico é uma das etapas da segunda fase do Concurso Público para Contratação de Agente Policial Penal. Os candidatos ao cargo de agente que forem aprovados na 1ª fase do concurso serão considerados aptos na etapa da 2ª fase da Prova de Aptidão Física (TAF).

“O Exame Psicotécnico terá por objetivo identificar no candidato as características necessárias ao desempenho das funções dos cargos relativas à personalidade (modelo dos 5 Grandes Fatores – extroversão, ajustamento emocional, socialização, realização e abertura), à memória, à capacidade atencional (considerando atenção concentrada, dividida e alternada), à inteligência geral e habilidades sociais”, diz a portaria.

A prova de Aptidão Física será aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Policial Penal aprovados na 1ª fase do Concurso Público. Esta etapa possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato ao cargo de Agente Policial Penal, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades. Serão concedidas duas tentativas ao candidato, exceto para o exercício de Corrida. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de, no mínimo, 15 minutos.

O candidato que não atingir o desempenho mínimo em quaisquer dos exercícios da Prova de Aptidão Física ou que não comparecer para a sua realização será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do Concurso Público

A fase de Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório, será realizada somente com os candidatos aptos, no Exame Psicotécnico, ao cargo de Agente Policial Penal. Os Exames Médicos, de caráter eliminatório, objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo. Após a análise da avaliação médica e dos exames laboratoriais e complementares, será emitido parecer conclusivo da aptidão ou da inaptidão do candidato.

Para mais informações sobre as etapas da segunda fase, basta acessar a edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Estado ou acessar logo abaixo: