Concurso INSS: abaixo-assinado pede convocação de 3 mil aprovados

As provas do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram aplicadas no dia 27 de novembro de 2022 e a expectativa agora é para convocação dos aprovados no certame. Apesar da oferta de 3.373 oportunidades, o número de vagas ainda não é o suficiente para suprir as necessidades da autarquia, já que cerca de 3500 servidores deverão aposentar em breve.

Visando mudar este cenário, uma campanha para a convocação de mais de 3 mil aprovados no concurso INSS foi anunciada nesta terça-feira (24/1), data comemorativa dos 100 anos da Previdência no Brasil.

O abaixo assinado, criado por aprovados no certame, busca repercutir o público e alcançar o Governo Federal para a convocação de mais de 3000 aprovados no último concurso. Além disso ,o projeto também pretende viabilizar ações para a melhoria da atual situação da seguridade social.

Edital concurso INSS

O edital do concurso INSS foi publicado com a oferta de mil vagas imediatas e outras 2.373 oportunidades para formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação.

As remunerações foram estipuladas no valor de R$ 5.905,79 e os salários são compostos da seguinte forma:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Conforme dito acima, as provas foram aplicadas em 27 de novembro de 2022 e a seleção foi organizada pela banca organizadora Cebraspe.

O que fazer depois do concurso INSS?

Não conseguiu sua aprovação no concurso INSS e está em dúvida sobre como seguir os estudos? Confira as dicas da especialista sobre o que fazer após o certame:

Novo concurso INSS em 2023?

Um novo edital de concurso público para o INSS é projetado para o ano de 2023, segundo a equipe de transição do atual governo Federal.

Em caso de realização, o certame pode ser para ofertar novas mil vagas e tem como objetivo reduzir filas para atendimento nas agências e atualização dos sistemas atuais. Veja aqui!

É importante lembrar que para isso ser viabilizado, é necessário nomear todos os aprovados nas vagas imediatas e em cadastro de reserva, que totalizam 3.373 oportunidades, do atual concurso., que tem validade de um ano podendo ser prorrogado por mais um.

