Concurso INSS: ministro prevê convocação de até 4 mil aprovados

Excelente notícia para os candidatos do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social): até 4 mil aprovados poderão ser convocados durante a validade do certame!

A informação foi repassada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, durante encontro com representantes da categoria na última terça-feira, 17 de janeiro.

Na ocasião, a pauta do concurso INSS foi tratada com destaque. De acordo com Carlos Lupi, mil aprovados no certame serão chamados de imediato. Em seguida, serão convocados de dois a três mil aprovados, totalizando até 4 mil convocações.

É importante mencionar que, por força do anexo II do Decreto Nº 9.739/2019, a quantidade máxima de aprovados no concurso INSS é 3.373 candidatos. Confira esta informação no edital, clicando aqui!

Dessa forma, para tornar possível a convocação de aprovados em quantidade acima da prevista, é necessário que haja a publicação de um decreto nesse sentido.

Panorama do concurso INSS

O concurso INSS oferta mil vagas imediatas para o cargo de Técnico do Seguro Social, de nível médio de formação. As remunerações foram estipuladas em R$ 5.905,79 e os salários são compostos da seguinte forma:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

As provas objetivas foram aplicadas no dia 27 de novembro de 2022 e, atualmente, a seleção aguarda a publicação dos resultados provisórios na avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação.

Novo concurso INSS?

Vale lembrar que, recentemente, a publicação de um novo edital do concurso INSS foi mencionada pela equipe de transição do novo governo.

A expectativa é que sejam ofertadas mais mil vagas, com a intenção de reduzir filas para atendimento nas agências e atualização dos sistemas atuais. Confira aqui!

É importante explicar que, para que um novo concurso aconteça, é necessário nomear todos os aprovados nas vagas imediatas e em cadastro de reserva do atual certame, que totalizam 3.373 convocações. Espera-se que a convocação se realize dentro do prazo de validade da seleção, que é de um ano, prorrogável por mais um ano.

Resumo do concurso INSS