Concurso Receita Federal: inscrições terminam nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (25/1), encerra o prazo para os interessados se candidatarem a uma das vagas oferecidas no concurso Receita Federal.

O período segue aberto até às 16h e as inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Para ter a candidatura homologada, é necessário o pagamento das taxas de participação, que contam com valores distintos para cada um dos cargos, sendo:

Analista-Tributário: R$ 115

Auditor-Fiscal: R$ 210

Importante lembrar que o pagamento deve ser realizado por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) até 26 de janeiro de 2023.

Estas datas foram modificadas após retificação do edital. Antes, o período limite para se inscrever era no dia 19 de janeiro. Clique aqui para ver a alteração completa!

Edital concurso Receita Federal

o edital do concurso Receita Federal foi publicado para ofertar 699 vagas destinadas para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas

Analista-Tributário: 469 vagas.

Ambos os cargos exigem o nível superior de formação e o candidato pode possuir diploma em cursos tecnólogos em qualquer área, desde que a instituição seja reconhecida pelo MEC.

As remunerações oferecidas no certame são iniciais de R$ 11.684,39 para Analista e R$ 21.029,09 para função de Auditor.

Além da remuneração, o servidor ainda faz jus a benefícios como:

R$ 101,56 referente ao Plano de Saúde (valor para cada dependente)

R$ 458,00 referente ao Auxílio Alimentação

R$ 351,00 referente ao Auxílio Pré-Escolar (valor por dependente, do nascimento até os 6 anos de idade)

As provas objetivas do concurso Receita estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de março de 2023.

Após mudanças em seu edital, o certame abriu possibilidade de nomeações de quase 2.100 aprovados. Saiba todos os detalhes aqui!

Resumo concurso Receita Federal