Concurso Receita Federal: pagamento da taxa até esta quinta-feira

Nesta quinta-feira (26/1), termina a data limite para o pagamento da taxa de inscrição do concurso Receita Federal. Os valores variam com os cargos:

Analista: R$ 115,00;

Auditor: R$ 210,00.

Vale ressaltar que a inscrição será cancelada automaticamente caso o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) não seja pago no limite de tempo estipulado. A emissão do documento pode ser feita até às 16h, no site da FGV, banca organizadora.

Para obtenção do DARF, o candidato deverá preencher as seguintes informações:

Período de Apuração e Data de Vencimento;

Número de Referência – não informar;

Valor do Principal = Valor da Taxa de Inscrição.

Cargos e salários concurso Receita Federal

O edital do concurso Receita Federal oferece 699 oportunidades que exigem nível superior, para os seguintes cargos:

Auditor-Fiscal: 230 vagas

Analista-Tributário: 469 vagas

As remunerações oferecidas podem chegar a R$ 21.029,09 iniciais, além de benefícios como:

R$ 101,56 referente ao Plano de Saúde (valor para cada dependente)

R$ 458,00 referente ao Auxílio Alimentação

R$ 351,00 referente ao Auxílio Pré-Escolar (valor por dependente, do nascimento até os 6 anos de idade)

Importante lembrar que o edital foi retificado, clique no link para conferir!

Como serão as provas do concurso Receita Federal?

De acordo com o edital, as avaliações estão previstas para o dia 19 de março, em todas as capitais, nos seguintes turnos:

No turno da manhã (das 8h às 12h30): Prova Objetiva de conhecimentos básicos; e

No turno da tarde (das 15h às 19h30): Prova Objetiva de conhecimentos específicos e Prova Discursiva.

As provas objetivas serão de múltipla escolha, com 140 questões. Cada questão contará com 5 alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta.

Cada questão valerá 1 ponto e será considerado o aprovado que, cumulativamente:

a) Obtiver 50% (cinquenta por cento) de acertos em Conhecimentos Básicos;

b) Obtiver 50% (cinquenta por cento) de acertos em Conhecimentos Específicos; e

c) Não obter nota igual a 0 (zero) em nenhuma das disciplinas.

Conforme indicado no processo seletivo, para Auditor, os candidatos serão avaliados por meio de duas questões discursivas, valendo 30 pontos cada (baseadas no conteúdo programático de conteúdos específicos).

Para Analista, os candidatos serão avaliados por meio de uma questão discursiva, valendo 30 pontos (baseada no conteúdo programático de conhecimentos específicos do edital do concurso Receita Federal).

Resumo concurso Receita Federal