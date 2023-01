Concurso Senado: sai convocação para exames de saúde e prova prática

Foram publicadas as convocações para o exame de Sanidade Física e Mental e provas práticas do concurso para o Senado Federal. As listas com todos os convocados estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção.

Confira as informações a seguir:

Exame de Sanidade Física e Mental

O exame de Sanidade Física e Mental será realizado para o cargo de policial legislativo. A etapa ocorrerá presencialmente em Brasília/DF, na CEUB – Campus Asa Norte, nas datas de 11 e 12 de fevereiro.

O horário de fechamento dos portões será às 8h (turno da manhã) e 14h (turno da tarde). A organização do concurso orienta que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora.

Os candidatos deverão apresentar uma série de exames clínicos, cuja lista completa está no edital e na convocação para a etapa.

A junta médica designada pela FGV emitirá laudo conclusivo com o diagnóstico das condições físicas e mentais do participante, assinalando se ele é APTO ou INAPTO para o pleno exercício das competências, atividades e tarefas do cargo e se está habilitado a realizar, sem qualquer restrição, o teste de aptidão física.

A etapa é eliminatória. Com isso, quem não comparecer à avaliação médica ou não apresentar quaisquer dos exames de saúde exigidos será automaticamente eliminado do concurso.

O concurso Senado para policiais legislativos ainda terá as etapas de teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social. Só então o resultado final poderá ser homologado e as nomeações realizadas.

Provas práticas

As provas práticas de taquigrafia serão realizadas para os candidatos ao cargo de analista legislativo na especialidade de Registro e Redação Parlamentar.

A aplicação será no dia 12 de fevereiro, em Brasília/DF, na CEUB – Campus Asa Norte.

Os portões serão fechados às 8h30. A recomendação da banca organizadora do concurso é chegar com antecedência ao local.

A prova prática consistirá em apanhamento taquigráfico de Texto Parlamentar Contemporâneo a ser sorteado antes do início da avaliação, na presença dos candidatos. O objetivo é comprovar o domínio sobre as tarefas do cargo.

Concurso Senado tem oferta total de 1.002 vagas

O concurso Senado oferece, no total, 1.002 vagas, sendo 22 para a contratação imediata e 980 para cadastro de reserva. A oferta é para diferentes cargos com exigência de nível superior. Veja os detalhes sobre cada um a seguir:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 7 imediatas e 173 para cadastro de reserva

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas : 12 imediatas (para seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações; Engenharia do Trabalho; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar) e 688 para cadastro de reserva.

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas : 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo – Direito do Trabalho e Direito Previdenciário) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades : as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas : 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

No caso de analistas legislativos (com exceção da especialidade de Registro e Redação Parlamentar), o resultado final já foi homologado. No dia 18 de janeiro, foram publicadas 122 nomeações dos aprovados para o cargo, número superior as vagas imediatas no edital.

Reajuste salarial para servidores do Senado é sancionado

A Lei nº 14.526/2023, que reajusta os salários dos servidores do Senado Federal, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme a nova legislação, os reajustes serão concedidos de forma escalonada da seguinte maneira:

6%, a partir de 1º de fevereiro de 2023;

6%, a partir de 1º de fevereiro de 2024; e

6,13%, a partir de 1º de fevereiro de 2025.

O aumento será pago em parcelas sucessivas e cumulativas. O impacto orçamentário previsto pelo Senado é de R$180,9 milhões em 2023, R$262,5 milhões em 2024, R$335,8 milhões em 2025 e R$477 milhões no exercício de 2026.

Os aprovados no concurso Senado devem ingressar, a partir de fevereiro, já com os valores reajustados. As remunerações citadas neste conteúdo são referentes ao edital publicado em 2022 e não contam ainda com o aumento sancionado.