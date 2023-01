Conheça Toinho, feirante do Acre que aprendeu atividade com os pais e sustenta a família

Um dos locais mais frequentados diariamente pela população de Sena Madureira é a Feira Livre dos colonos, que atualmente fica localizada na região do Bairro da Pista. Por lá, são oferecidos os mais variados produtos desde a famosa “baixaria” até os produtos da agricultura familiar. É nesse ambiente que atua Antônio Francisco de Sousa, conhecido popularmente como “Toim do Paris”. Ele é um dos feirantes mais conhecidos da cidade e sustenta a família por meio de sua profissão.

Com origens na zona rural, desde pequeno acompanhou os pais que vinham da comunidade Paris, rio Iaco, para vender produtos da agricultura familiar em Sena. “Naquela época, por conta das condições financeiras ruins, a gente vinha de remo até o porto da cidade. Eu sempre acompanhei meus pais e, por isso, me interessei por essa atividade”, frisou.

Toim do Paris relembrou o tempo em que começou sua atividade de feirante em Sena Madureira: “Comecei a trazer verduras, bananas, macaxeira e outros produtos e vendia em cima de uma pedra na praça do Nestor, ao lado da loja dos Marreiros. Depois foi implantada a Feira velha, na administração do prefeito Aguinaldo Chaves. Por fim, construíram a Feira Nova onde estou atuando há 18 anos. É através das vendas que consigo sustentar minha família”, frisou.

O feirante famoso do vale do Iaco mantém uma rotina de acordar cedo, visto que, muitos fregueses comparecem cedo para fazer as compras. “Todos os dias eu me acordo 4:30 horas da madrugada. Graças a Deus, nunca fui assaltado”, completou.

Em razão de sua popularidade, Toim do Paris se aventurou na política. Foi candidato a vereador por duas ocasiões, entretanto, não obteve êxito. “Depois dessas duas experiências, larguei a política e não pretendo mais ser candidato. Agora, só vou lá votar e torcer para que aqueles eleitos façam um bom trabalho”, destacou.

O ponto de Toim do Paris é bastante procurado, principalmente por conta da macaxeira de boa qualidade que ele comercializa. “Quero agradecer a todos que fazem compras aqui. Que possamos ter um ano de 2023 de muita saúde, paz e conquistas”, finalizou.