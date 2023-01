Conor McGregor é acusado de agredir mulher em Ibiza: “Parecia estar possuído”

Conor McGregor voltou a ser o centro das notícias, mas não com algo relacionado ao MMA. O irlandês está sob uma investigação de uma suposta agressão a mulher a bordo do seu iate, em Ibiza, durante a sua festa de aniversário, segundo o Majorca Daily Bulletin. No relatório, a vítima disse conhecer McGregor porque são do mesmo bairro em Dublin, e estava no iate de McGregor após sua festa de aniversário no Ocean Beach Club na cidade espanhola em 16 de julho de 2022.