Copa de Férias começa neste sábado no Calafate com duas partidas

Começa neste sábado, 14, a partir das 13h30, no campo do Calafate, com duas partidas a Copa de Férias. O torneio vai substituir em 2023 o tradicional Campeonato de Férias e é a volta das competições no “Maracanã” do futebol amador acreano após a pandemia de Covid 19.

No primeiro jogo, o Cruzeiro do Tangará enfrenta o União Católica e na segunda partida, o Vila Nova do Bujari joga contra o Cafú Auto Peças.

- Publicidade-

Fórmula de disputa

A Copa de Férias vai ter jogos de ida e volta na primeira fase e quem somar 4 pontos avança na competição. A partir da segunda fase, o torneio passa a ter duelos únicos até a definição do campeão.

“Tínhamos a intenção de realizar o Campeonato de Férias, mas não conseguimos o número de equipes. Vamos fazer a Copa para podermos voltar a movimentar o futebol amador”, comentou o coordenador da competição, Ozéas Reginaldo.