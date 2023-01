Copa de Férias terá mais quatro partidas neste domingo no Calafate

A Copa de Férias terá mais quatro partidas neste domingo (15), a partir das 8 horas, no campo do Calafate, pela primeira fase da competição. As equipes irão tentar garantir uma vantagem para os confrontos de volta.

No primeiro confronto, os Amigos do Gerson irão enfrentar o Aeroporto Velho. Na sequência da programação os jogos são: Amigos do Doca x Bonecão Agropecuária; Unidos da Baixada x Jequitibá e HCRCX x Primavera.

“As chaves I e H terão seus confrontos somente no próximo fim de semana. Conseguimos organizar uma competição interessante e teremos belas disputas”, avaliou o coordenador da Copa, Ozéas Reginaldo.

Jogos de abertura

ContilNet apurou que dois jogos marcaram a abertura da Copa de Férias neste sábado, 14, no Calafate. O Cruzeiro do Tangará derrotou o União Católica por 3 a 1 e o Vila Nova, do Bujari, empatou com o Cafu Auto Peças por 2 a 2.