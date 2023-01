Copão São Sebastião de Futsal começa com participação da torcida

Iniciou nessa sexta, no ginásio Rui Peres, no município de Jordão, a XVI edição do Copão São Sebastião de Futsal. O torneio terá 12 equipes na disputa nos naipes feminino e masculino.

“Termos o ginásio lotado na abertura mostra a dimensão do evento para a população de Jordão. Até o próximo dia 19 teremos grandes partidas”, afirmou o diretor do Copão, Antônio Paiva.

Grande abertura

O prefeito Naudo Ribeiro (PDT) demonstrou satisfação após a grande abertura do Copão.

“Esse tipo de investimento é muito importante para a nossa juventude. Teremos competições escolares, mas vamos ampliar e apostar em resultados satisfatórios tanto esportivo quanto social”, declarou Naudo Ribeiro.