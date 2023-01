Copão São Sebastião vai ter 12 equipes na disputa em Jordão

Começa nesta sexta, 13, no ginásio Rui Peres, no município de Jordão, o XVI Copão São Sebastião de Futsal, um dos torneios de maior tradição da modalidade promovido no Vale do Juruá. A competição terá 12 equipes nos naipes feminino e masculino.

“Estamos com todos os detalhes do Copão definidos e teremos grandes jogos. Esse torneio é cercado de muita rivalidade e isso valoriza o evento”, disse o diretor Antônio Paiva.

- Publicidade-

Calendário esportivo

De acordo com o prefeito Naudo Ribeiro (PDT), o Copão marca o início da temporada esportiva no município.

“A nossa administração sabe a importância do esporte. Teremos um calendário esportivo na temporada e começar com um evento de tradição é fundamental”, afirmou o prefeito.