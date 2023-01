CPI para investigar atos terroristas em Brasília não foi assinada por políticos do Acre

No Senado Federal, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) fez um requerimento de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e precisava colher 27 assinaturas, sendo o número mínimo para abrir a CPI. Nesta segunda-feira (9), o requerimento foi assinado por 31 senadores, dentre eles, nenhuma assinatura dos políticos do Acre.

A informação foi dada pela CNN Brasil, que divulgou a lista com as 31 assinaturas. A proposta foi feita para investigar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos na praça dos Três Poderes, que foi alvo de ataques e invasões por bolsonaristas. O Congresso, Planalto e STF foram depredados em Brasília neste domingo (8).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava em viagem de férias, retorna antecipadamente a Brasília com objetivo de instalar a comissão já nesta terça-feira (10), em sessão extraordinária.

As investigações devem ocorrer de forma semelhante ao feito nos Estados Unidos, que investigaram e estão punindo manifestantes que invadiram o Capitólio, sede do país, em 2021.

Após os ataques, diferentes lideranças do Senado Federal manifestaram a intenção de colher assinaturas para a instalação da CPI. A senadora Soraya Thronicke anunciou a intenção da abertura e é a lista com maior número de apoiadores. Renan Calheiros (MDB-AL) também vinha trabalhando junto com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pela instalação de uma CPI.

Calheiros anunciou nas redes sociais a intenção de criar uma CPI. “A situação não admite tolerância ou ingenuidade. Eu e o senador Randolfe Rodrigues. Estamos propondo uma CPI para apurar as responsabilidades sobre o mais grave ataque contra a democracia brasileira. Assim como foi no Capitólio. Eles não passarão”, disse.

Em paralelo, tramita na Câmara dos Deputados um requerimento para instalação de uma CPI nos mesmos moldes do colegiado proposto no Senado.

Segue a relação dos Senadores que subscreveram o Requerimento da CPI dos Atos Antidemocráticos:

1. Soraya Thronicke (UNIÃO-MS)

2. Giordano (MDB-SP)

3. Telmário Mota (PROS-RR)

4. Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)

5. Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)

6. Paulo Paim (PT-RS)

7. Alessandro Vieira (PSDB-SE)

8. Humberto Costa (PT-PE)

9. José Serra (PSDB-SP)

10. Marcos do Val (PODEMOS-ES)

11. Leila Barros (PDT-DF)

12. Fabiano Contarato (PT-ES)

13. Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

14. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

15. Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

16. Jean Paul Prates (PT-RN)

17. Flávio Arns (PODEMOS-PR)

18. Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR)

19. Margareth Buzetti (PSD-MT)

20. Kátia Abreu (PP-TO)

21. Weverton (PDT-MA)

22. Jorge Kajuru (PODEMOS-GO)

23. Mara Gabrilli (PSDB-SP)

24. Jaques Wagner (PT-BA)

25. Angelo Coronel (PSD-BA)

26. Nilda Gondim (MDB-PB)

27. Styvenson Valentim (PODEMOS-RN)

28. Rogério Carvalho (PT-SE)

29. Irajá (PSD-TO)

30. Otto Alencar (PSD-BA)

31. Eduardo Braga (MDB-AM)