Criminosos matam jovem de 23 anos que comemorava virada do ano com amigos

O jovem Leonardo Gomes da Silva, de 23 anos, foi morto com três tiros na manhã deste domingo (1), em um bar localizado em um posto de combustível, na parte alta de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Leonardo estava no bar na companhia de alguns amigos comemorando a chegada do novo ano, quando homens ainda não identificados chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu de posse de uma arma de fogo, se aproximou da vítima e realizou três disparos que acertaram um no abdômen e dois nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram em direção ao bairro Leonardo Barbosa.

- Publicidade-

Amigos da vítima ainda chegaram a levar Leonardo a Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, mas a vítima morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 5° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Brasiléia, tendo em vista, que a dupla já foi identificada e já estão sendo feito diligência para tentar prender os acusados.