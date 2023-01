Curso de jornalismo da Ufac realiza 11ª Semana Acadêmica de Comunicação

O curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza de 01 a 03 de março 2023, a XI Semana Acadêmica de Comunicação (Seacom). Neste ano, o evento acontece em formato presencial, após duas edições totalmente online em decorrência da pandemia da Covid-19.

Com o tema “Jornalismo na era da desinformação”, o objetivo desta Seacom é integrar os estudantes do curso de jornalismo, profissionais de comunicação e professores/pesquisadores da área que atuam não só na universidade, mas em outras instituições brasileiras.

A abertura do evento, no dia 01, terá uma palestra sobre o desafio do jornalismo na era das fake news, com o professor e pesquisador do departamento de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Rogério Christofoletti. A décima primeira Seacom vai contar ainda com uma mesa-redonda, seis minicursos, grupos de trabalho, nos quais serão apresentadas as comunicações orais e atividades culturais.

Após dois anos acontecendo em formato completamente online, por conta da pandemia de Covid-19, a 11ª Seacom terá sua programação presencial. “Depois de dois anos online por causa da pandemia da covid-19, a semana volta a ser realizada presencialmente, pois, felizmente, já temos condições de segurança sanitária”, disse a professora e coordenadora do evento, Francielle Modesto.

A professora ressalta ainda um dos destaques desta edição é um minicurso para os alunos das escolas de Ensino Médio de Rio Branco. “Nesta edição, o diferencial da Semana é que estamos organizando um minicurso voltado para os alunos das escolas de Ensino Médio de Rio Branco. A ideia é abrir as portas das universidades para que nossos jovens possam não só conhecer o espaço físico onde realizamos nossas atividades no curso de jornalismo, mas também dialogar sobre assuntos relevantes que possam contribuir com suas formações acadêmicas e profissionais”, ressaltou.

As inscrições para ouvintes e interessados em apresentar trabalhos científicos da IX Seacom estão abertas de 16 de janeiro a 16 de fevereiro. Mais informações podem ser encontradas no site do evento: https://seacomufac.wordpress.com/. Em breve mais detalhes da programação serão divulgados.