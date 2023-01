De maqueiro a diretor do maior hospital do Acre: conheça Lourenço de Azevedo

O novo diretor do Pronto-Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), nomeado pelo governador Gladson Cameli para gerir a unidade neste seu segundo mandato, é um desses exemplos visíveis de dedicação e persistência.

Aos 51 anos de idade, Lourenço de Azevedo é enfermeiro, casado, pai de 6 filhos, nascido em Rio Branco (AC) e chegou ao posto graças a um currículo invejável.

Formado pela Uninorte, em 2013, ele é pós-graduado em enfermagem aeroespacial e em urgência e emergência. Nada mal para quem começou a atuar na área de saúde como maqueiro, em 1995, ali mesmo no Pronto Socorro.

O maqueiro hospitalar é o profissional que encaminha pacientes para áreas solicitadas, recebe, confere e transporta exames, materiais ou equipamentos, além de controlar material esterilizado, para manter os mantem equipamentos limpos e organizados. Também providencia macas, cadeiras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes.

“Depois fui auxiliar de enfermagem, depois técnico de enfermagem até chegar a enfermeiro”, disse ao ContilNet.

O novo diretor assume com a missão, dada pelo governador Gladson Ccameli e pelo novo secretário de Estado de Saúde, médico Pedro Pascoal, de melhorar o atendimento no maior Pronto Socorro do Estado.

“Vamos tentar melhorar o fluxo de atendimento do Huerb, melhorando a humanização e o respeito com os pacientes, familiares dos pacientes e funcionários”, disse.