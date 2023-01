Deracre: ponte de Sena Madureira deverá ser inaugurada até setembro de 2023

A ordem de serviço da construção da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira foi assinada em março de 2022, as obras iniciaram em maio do mesmo ano. A construção da ponte está sendo coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que reafirma a previsão de entrega para setembro de 2023, segundo a assessoria.

Com orçamento de R$36 milhões, a ponte terá uma extensão de 232 metros e a estrutura toda em concreto. O principal intuito da construção sobre o Rio Iaco é interligar o Segundo Distrito com o Centro da região e facilitar a locomoção da população, que atualmente precisa fazer essa travessia em pequenos barcos.

Segundo a engenheira do Deracre responsável pela regional do Purus, Thalia Kamila Gomes, “essa obra trará desenvolvimento e segurança tendo em vista que hoje o bairro do Segundo Distrito é pouco desenvolvido por não ser de fácil acesso, mas há projetos de empresários do município que desejam investir nessa área assim que a ponte for entregue”, ressalta.

Além disso, a construção beneficia o restante da população acreana, como por exemplo, gerando emprego aos moradores, já que os profissionais do município puderam participar da seleção de contratados, e também vai facilitar o acesso às pessoas dessa e demais regiões do Acre que tem parentes no local.

Thalia conta que esteve no Segundo Distrito e pôde observar a quantidade de produtores rurais que lá se encontram. “Esses produtos são trazidos até o Centro da cidade para o mercado municipal, comércios e etc. Então, a ponte será de extrema importância não somente para eles, mas para toda a população”, enfatizou.