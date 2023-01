Dericast estreia segunda temporada nesta sexta-feira; confira

O Dericast, podcast sobre empreendedorismo, apresentado por Alderian Campos, estreia sua segunda temporada nesta sexta-feira (13), no ContilNet.

O programa trata de diversos temas, mas tem no empreendedorismo o fio condutor. Toda sexta, um convidado diferente, que vai contar sua história, dO começou até o sucesso.

- Publicidade-

O apresentador do podcast, Alderian Campos, falou um pouco sobre a nova temporada do programa. “A segunda temporada do Dericast está imperdível. Vamos falar sobre negócios, superação, fracasso e recomeço”, disse.

ASSISTA: