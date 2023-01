Despacho de Bolsonaro confirma que Anderson Torres não estava de férias no dia da invasão

Um despacho de Jair Bolsonaro (PL) do dia 27 de dezembro de 2022 confirma que Anderson Torres só tiraria férias a partir do dia 9 de janeiro de 2023. Ou seja, Anderson Torres não estava de férias no dia da invasão e depredação ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

Anderson Torres é delegado da Polícia Federal e atuava como ministro da Justiça e Segurança Pública quando marcou as férias de 12 dias, referentes a 2022, que seriam gozadas entre 9 e 20 de janeiro de 2023.

- Publicidade-

Em dezembro, ele também tirou férias, mas referentes ao ano de 2021, que acabaram no dia 31.

Quando foi cedido ao Governo do DF para assumir o cargo de secretário de Segurança Pública, as férias do início de 2023 já estavam marcadas e foram comunicadas ao novo órgão de lotação.

Leia mais em Metrópoles.