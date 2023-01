Detentos são flagrados com drogas dentro de cela do presídio Francisco de Oliveira Conde

Os detentos Wellington Alves da Silva, 25 anos e Andley Angelo da Silva, 30, voltaram a receber voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira, 24, no Pavilhão”P” do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais do Grupo de Operações Especiais da Polícia Penal (GPOE), eles estavam realizando ronda preventiva dentro do Pavilhão “P”, quando acabaram encontrando em duas celas uma quantidade considerável de entorpecentes. Na cela 3 havia cerca de 9 detentos, e entre eles estava Wellington. Durante a revista foram encontradas, no ralo do banheiro, 21 trouxinhas de cocaína e 2 barras de maconhas.

- Publicidade-

Na cela 13 do pavilhão “P” estavam 8 pessoas e, no ralo dentro do sanitário, foram encontradas 3 barras de maconha, e nessa cela Andley se apresentou como o proprietário do entorpecente.

Ao total foram apreendidos 150 gramas de entorpecentes e Wellington e Andley receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas para ser tomada as medidas cabíveis.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) deverá abrir um processo administrativo investigatório para tentar esclarecer como essa quantidade de entorpecentes foi parar nas mãos dos detentos. Outra investigação deve ser feita de forma paralela pela Polícia Civil do Acre.