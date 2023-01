Dia ‘D’: quase 300 doses de vacinas foram aplicadas em crianças, diz Sesacre

O mutirão de vacinação que aconteceu no último sábado (14), em Rio Branco, vacinou 216 crianças contra Covid-19 e outras doses de vacinas do Calendário Anual de Vacinação, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Ao todo, foram aplicadas 288 doses de vacinas. A campanha, realizada no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), foi realizada para reforçar a vacinação contra a Covid-19 entre crianças de 6 meses a 2 anos de idade no Acre.

Agendamento

A coordenação do Centro pede aos pais que agendem a aplicação da vacina, que deve ser feito pelo número 3224-7546. O Crie vacina de segunda à sexta-feira até às 21h. A sede do Crie, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 595 – Centro, próximo ao INSS.

Vacinação

Segundo Painel de Monitoramento de doses aplicada contra a Covid no estado, até esta segunda-feira (16) foram 1.672.362 vacinadas aplicadas, sendo assim 587.434 pessoas imunizadas. Deste total: