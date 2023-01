Diretoria do Galvez define data e preparação inicia dia 23

A diretoria do Galvez definiu para o dia 23 deste mês no CT do Imperador o início da preparação do elenco profissional visando a disputa do Campeonato Estadual, única competição programada em 2023.

“Estamos com o nosso grupo praticamente fechado e a nossa meta é tentar a conquista do título. Temos limitações financeiras, mas é preciso confiar no trabalho”, declarou o técnico Kinho Brito.

Base do Sub 20

A base do elenco será formada pelos atletas que disputaram a Copa São Paulo. O zagueiro Dudu, os meias Robertinho e João Hassen e o atacante Ruan serão integrados ao elenco.

Deve fechar

Kinho Brito observou alguns atletas no Rio de Janeiro e existe uma negociação encaminhada com o atacante Renê. O atleta tem como prioridade atuar no futebol europeu, mas pode ser reforço do Imperador caso a negociação não seja fechada.