Natação acreana: dirigentes se reúnem neste sábado para definir calendário

O presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio, vai se reunir com os dirigentes de clubes no próximo sábado, 21, a partir das 9h30, na AABB, para definir o calendário de competições da temporada de 2023.

“Esse encontro é muito importante porque a partir desta definição é possível fechar o planejamento de toda temporada. A nossa intenção é ampliar o número de eventos, mas é preciso discutir esses detalhes com os dirigentes e técnicos”, explicou Ricardo Sampaio.

- Publicidade-

Previsão para março

De acordo com Ricardo Sampaio, a primeira etapa do Estadual deve ser disputada no mês de março.

“Temos um esboço do calendário para apresentar na reunião. As datas podem sofrer algumas mudanças, mas iniciar em março é o ideal”, comentou o dirigente.

Competições nacionais

Para Ricardo Sampaio, o Acre deve ter uma maior participação nas competições nacionais em 2023.

“Temos muitos atletas com excelentes tempos e isso aumenta as nossas possibilidades nos torneios nacionais. A parceria com o Estado em 2022 foi bastante satisfatória e uma renovação vai ser fundamental”, avaliou o presidente.