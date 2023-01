Domingou! Tomando uma cervejinha, Bocalom mostra linguiça e bacuri; vídeo

“Também sou filho Deus”, disse o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom em sua rede social, compartilhando seu almoço de domingo no Instagram com seus mais de 25 mil seguidores.

No vídeo, o político mostra os detalhes das iguarias em sua mesa posta, entre eles uma linguiça cuiabana, batata doce, salada com pepino colhido em horta da sua colônia, frutas que o prefeito trouxe de Minas Gerais e uma fruta chamada bacuri.

Bocalom fala que a fruta foi presente do amigo :”Esse bacuri eu ganhei do seu Zé da Ipê, que tem no seu próprio quintal”, conta Bocalom.

Na filmagem o prefeito ainda fala da cervejinha que aparece no vídeo e brinca: ‘também sou filho de Deus’.

Veja o vídeo na íntegra: